الذهب ينخفض 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، بواقع 6 جنيهات في الجرام حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 660 جنيها في السوق المحلية، بعد او وصل إلى 666 جنيها أمس.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
عيار 18 :565 جنيه
عيار 21 : 660 جنيه
عيار 24 : 754 جنيه
الجنيه الذهب : 5280 جنيه
الأوقية : 1346 دولار.
وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع الي 640 جنيها للجرام.
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