الذهب ينخفض 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم

12 أبريل 2018 - 11:58 ص

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، بواقع 6 جنيهات في الجرام حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 660 جنيها في السوق المحلية، بعد او وصل إلى 666 جنيها أمس.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 :565 جنيه

عيار 21 : 660 جنيه

عيار 24 : 754 جنيه

الجنيه الذهب : 5280 جنيه

الأوقية : 1346 دولار.

وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع الي 640 جنيها للجرام.