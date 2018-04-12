الذهب ينخفض 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم

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الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، بواقع 6 جنيهات في الجرام حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 660 جنيها في السوق المحلية، بعد او وصل إلى 666 جنيها أمس.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 :565 جنيه

عيار 21 : 660 جنيه

عيار 24 : 754 جنيه

الجنيه الذهب : 5280 جنيه

الأوقية : 1346 دولار.

وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع الي 640 جنيها للجرام.


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