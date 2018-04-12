أول تعليق لـ"عيد" بعد إحالة "جنينة" للمحاكمة العسكرية

12 أبريل 2018 - 12:28 م

علق المحامي الحقوقي جمال عيد، على تحويل المستشار هشام جنية إلي المحاكمة العسكرية قائلًا: "عدالة تكيل بمكيالين".

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا:"في حوالي 3 شهور، ألقي القبض على المستشار هشام جنينة وهو قاض مدني، بالإضافة إلي التحقيق معه فضلًا عن قرار بمحاكمته عسكريًا، 3 شهور !".

وتابع "عيد، :"أكثر من 7 سنوات من تجميد قضية قطع الاتصالات في يناير 2011 ".

واختتم تدوينتة بقوله: "عدالة تكيل بمكيالين، أحد بيانات المطالبة بوقف التجميد".

يذكر أنه قد قررت النيابة العسكرية إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى المحاكمة العسكرية، وذلك بعد تصريحاته لموقع "هاف بوست" عن امتلاك سامى عنان وثائق تدين قيادات بالدولة .