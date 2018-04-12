جامعة بنها تواصل فاعليات المؤتمر الدولي الأول بشرم الشيخ

واصلت كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، لليوم الثاني على التوالي، مؤتمرها الدولي الأول بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "الرياضة رسالة سلام " في الفترة من 11 إلى 14 إبريل الجاري، و بحضور أكثر من 300 من أساتذة الجامعة والخبراء في مصر والوطن العربي وبمشاركة 14 دولة عربية وأفريقية، تحت رعاية الوزير الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها .
وقام صباح اليوم الخميس الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمى، نائباً عن الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، بحضور المؤتمر الدولي الأول الذي تم انطلاق فعالياته مساء أمس الأربعاء .
وأكد "خميس" أهمية عقد المؤتمر، فى هذا التوقيت باعتباره رسالة سلام من مصر للعالم تطلقها جامعة بنها من أرض السلام مدينة شرم الشيخ وأن المشاركين فى أعمال المؤتمر يمثلون تجمعًا مصريًا وعربيًا وعالميًا كبيرًا وهم قادرون من خلال جلساتهم ومناقشاتهم على الخروج بنتائج مهمة تساهم فى تطوير علوم الرياضة البدنية.
وأكد الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها خلال كلمته في المؤتمر، أن السلام رسالتنا للعالم تطلقها الجامعة للعالم أجمع من قلب المؤتمر الذي يشارك في أعماله على مدار أربع ايام ، أساتذة وعلماء وقامات مصرية وعربية ودولية من المتخصصين في العلوم ومجالات الرياضة ليستخلصوا من خلال مناقشة ابحاثهم، وتجاربهم، وخبراتهم، وممارساتهم الحياتية ، وتوصيات وأفكار ورؤى لخدمة البشرية، من خلال تطوير العلوم والممارسات الرياضة ، باعتبار أن الرياضة أصبحت محور اهتمام الدولة والحكومات والأفراد ، وبعد أن أصبحت ممارسة الرياضة من مختلف الأعمار أسلوبا للحياة تشجيعه الدولة للفوائد العديدة التي تحقيقها ممارسة الرياضة والتي يصعب حصرها وفي مقدمتها خلق مجتمعات من الأصحاء قادرة على التفكير والابتكار والإبداع والعمل الجاد والمنتح بما يحقق الارتقاء بحياة المواطنين وزيادة رضائهم عن الحياة .
كما أكد " القاضي " علي اهميه الاهتمام بالعلوم الرياضيه الحديثه ودمجها بالمناهج الدراسيه في التعليم، وتشجيع الطلاب علي ممارسة الالعاب الرياضيه لما تحققه من توازن نفسي وصحي للشباب، وتساعدهم علي مليء أوقات الفراغ والتفكير بطريقه صحيحه في كافة المشكلات التي تواجه المجتمع والعمل علي ايجاد حلول لها بما يؤكد ايجابية الشباب المصري وتطلعه للمساهمه في بناء وطنه
وقال أننا نعقد هذا المؤتمر علي هذه الارض الطيبه التي استرديناها بتضحيات عظيمه ودماء أبنائنا من الشهداء
وأضاف القاضي أننا كشعب لا نرغب في الحروب ونتمنا ان يعيش العالم كله في سلام وتسامح ومحبه وهذه المدينه تمثل نموذجاً صدرته مصر الي العالم كمنهاج للسلام.
وطالب القاضي شعوب العالم بزيارة مصر والاستمتاع بهذه البقع الفريده من العالم والتي تعد من اجمل بقاع الارض وهي اكبر مدينه منتجع في العالم
ومن جانبه أكد الدكتور حسين دري أباظه عميد الكليه ورئيس المؤتمر علي ان المؤتمر سيشهد مناقشات حول
الجديد في مجالات العلوم الرياضيه وفي مقدمتها السياحه الرياضيه والطب الرياضي والرياضه واحتياجات متحدي الاعاقه والصحة الرياضية .
وكان الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها افتتح مساء امس الاربعاء المؤتمر الدولي الاول لكليه تربيه رياضيه بالجامعه، والذي أختارت له عنواناً "رسالة سلام" وذلك بمدينة شرم الشيخ.