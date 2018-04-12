التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

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الزمالك

الأبيض

يحل في الثامنة مساء اليوم فريق الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلاً على نادي الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال المدير الفني للأبيض لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

وفي الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.

وفي الوسط الدفاعي: طارق حامد، أحمد داوودا.

وفي الوسط الهجومي: عبد الله جمعة، أحمد مدبولي، عماد فتحي.

وفي الهجوم: باسم مرسي.


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