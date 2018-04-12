» بالصور.. ضحية جديدة لـ"الحوت الأزرق" بالشرقية

12 أبريل 2018 - 01:08 م

تداولت صور لشاب يدعي "م.ع" 25 سنة علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي انتحر نتيجة خوضه لعبة "الحوت الأزرق"، بأحد العزب التابعة لقرية حوض الندى، بمحافظة الشرقية.

وقد أفادت الأخبار، أن الشاب متزوج ولديه طفلة، وأنه قبل أن يلقي بنفسه من فوق الكوبري العلوي في ترعة الإسماعيلية، أعطى تليفونه المحمول وكل متعلقاته إلى أحد أصدقاء والده بالمنطقة.

يذكر، أن نجل النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني تخلص من حياته شنقاً داخل منزل أسرته بمدينة المحلة الكبري الأيام القليلة الماضية، نتيجة ممارسته لعبة "الحوت الأزرق"، كما أقدمت طالبة بالمرحلة الإعدادية على الانتحار بتناول مبيد حشري "سم فئران" في منزلها بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية.