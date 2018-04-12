لأول مرة منذ سنة.. مصر بدون طوارئ

12 أبريل 2018 - 01:29 م

قال المحامي الحقوقي جمال عيد، إن حالة الطوارئ فى البلاد انتهت.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًاً:"الساعة الآن الواحدة ظهرًا 12 إبريل 2018 ، انتهت حالة الطوارئ منذ ساعة" .

وتابع، :"مصر دون طوارئ لأول مرة من سنة هذا لو أن هناك احترامًا للقانون أو الدستور" .

يذكر أنه قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رئاسيًا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية اعتبارًا من 13 يناير الماضي.

وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في إبريل العام الماضي أسفرا عن مقتل 45 شخصًا وإصابة عشرات آخرين.

