» رقم صادم عن أعمار الستين..إحصائية جديدة للأمم المتحدة

12 أبريل 2018 - 01:45 م

قامت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بنشر تقرير يؤكد ارتفاع عدد المسنين في العالم من 382 مليونًا عام 1980، إلى 962 مليونًا عام 2017 (ثُمن السكان)، ويعيش ثلثا هؤلاء في الدول النامية.

وأضافت الإدارة الأممية أن عدد من تجاوزت أعمارهم الـ 60 عامًا بلغ 962 مليون شخص، بنهاية 2017، وهم يشكلون 13 في المائة من إجمالي سكان العالم ، لافتة إلي أن من تخطى عمرهم الـ 80 عامًا في العالم، قد بلغ عددهم نحو 137 مليونًا، متوقعة أن يرتفع العدد إلى 425 مليونًا بحلول 2050.

كما رجحت أن يبلغ عدد المسنين، عام 2050، 2.1 مليار شخص، وهو ما سيتجاوز عدد الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و9 أعوام بحلول 2030، وعدد الشباب بحلول 2050.

ووفق معطيات 2017، يعيش نحو68.7 مليون شخص فوق الـ 60 عامًا في إفريقيا، و549.2 مليون في آسيا، و183 مليون في أوروبا، و78.4 في أمريكا الشمالية، و76 مليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إضافة إلى 6.9 ملايين بمنطقة أوقيانوسيا.

وبحسب معطيات الأمم المتحدة عن 143 بلدًا ومنطقة حول العالم، فإن من هم فوق الـ 60 عامًا يعيشون بمفردهم أو مع أزواجهم بشكل مستقل، بلغت نسبتهم في أفغانستان 2.3 في المائة، فيما تبلغ النسبة في فنلندا 93.4 في المائة.

ويعيش نحو 90 في المائة من المسنين مع أبنائهم في كل من أفغانستان وطاجيكستان وباكستان، فيما تبلغ النسبة أقل من 10 في المائة في كل من هولندا وألمانيا.

وتتصدر اليابان، بحسب الأمم المتحدة، دول العالم من حيث نسبة الشيخوخة، إذ يشكل من هم أكبر من 60 عاما نحو 33.4 في المائة من سكان البلد الآسيوي ، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة الشيخوخة في اليابان نحو 42.4 في المائة بحلول 2050.