» شاهد.. القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

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الفريق أول صدقي صبحي،
الفريق أول صدقي صبحي

المحرر العسكري

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وزير الدفاع

القوات المسلحة

الاسراء والمعراج

الفريق اول صدقى صبحى

احتفلت القوات المسلحة، بليلة الإسراء والمعراج لعام 1439هـ، بقيادة الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والذي أناب مندوبًا عنه للاحتفالية.

وأكد وزير الدفاع، فى كلمة ألقاها اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نيابة عنه، إن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتى تعظيماً وإجلالاً واقتداءً بصاحب هذه الذكرى العطرة محمد صلوات الله عليه وسلامه، كما تأتى هذه الذكرى لإدراك عظمة الخالق والتأسي بذكرى الرسول الكريم الذي أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس.

بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحى، ثم ألقى الدكتور طارق عبدالحميد عبد الرؤوف مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف، محاضرة أكد فيها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة هو دعوة إلى العلم والمعرفة وتحقيق الازدهار الكامل وإدراك عظمة الخالق، وتأكيداً على إرساء النبى صلى الله عليه وسلم قيم المساواة والعدالة بين الناس دون تفرقة أو تمييز.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة و كبار رجال الدين والأزهر الشريف .
شاهد..



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