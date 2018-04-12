"ساويرس" يسخر من "ترامب"

12 أبريل 2018 - 02:14 م

وصف رجل الإعمال نجيب ساويرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا، "تشبهني بفؤاد المهندس".

وأضاف في تديونة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "بيفكرنى بفيلم أخطر رجل فى العالم بطولة فؤاد المهندس".

وكان ترامب، قد نشر تدوينة منذ قليل قال فيها "إن هجومه علي سوريا سيكون في القريب العاجل" .

وأضاف في تديونتة، "لم أقل أبدًا متى سيحدث هجوم علي سوريا، ولكن من الممكن أن يكون قريبًا جدًا أو لا يكون كذلك، علي الإطلاق، وعلي إيه حال، فان الولايات المتحدة، تحت إدارتي، قامت بعمل عظيم لتخليص منطقه إيزيس بـ"سوريا".

قبل ان يختتمها بقولة، :"شكرًا لكم أمريكا".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "ساويرس" حيث قال علي النمر، :"هو فعلا "أخطر" رجل فى العالم لأنه عنصرى وصهيونى وفى نفس الوقت يملك تحت يديه أخطر ترسانة نووية فى العالم، ربنا يستر" .

وأضاف آخر قائلًا:" ده راجل دحلاب و مبين أنه غشيم".