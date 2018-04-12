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وفد "الإسكان" يتفقد الموقع الخاص بمحطة مياه في مغاغة

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وفد الاسكان
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محافظة المنيا

مركز مغاغة

محطات مياه

قال مجدي نصر رئيس مركز مغاغة بالمنيا، إن الوحدة المحلية استقبلت أمس وفدًا من وزارة الإسكان، حيث قام أعضاء الوفد بمعاينة فنية للموقع المتبرع به لقرية أبا لإنشاء محطة مياه بعد تذليل كل العقبات من أهالى القرية وشراء الأرض اللازمة.
جاء ذلك بحضور إيهاب عبد العظيم عضو البرلمان وأحمد راشد ونور مرزوق نواب رئيس مجلس المدينة ومحمد أنور رئيس القرية، حيث تم تقديم عقد التبرع بقطعة الأرض لإدارة الأملاك للسير في الإجراءات الخاصة بمخاطبة جهاز حماية الأراضى بالمنيا وجهاز أملاك الدولة .وأضاف رئيس المركز أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المنفذة لهذه المحطة بواسطة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة.
من جانب آخر، قامت الوحدة المحلية بإزالة حالة تعدى في المهد على ارض أملاك ري بمدينة مغاغة وتحرير محضر حيال المخالفين وتحويل الأمر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من اجل الحفاظ على ارض أملاك الدولة ومنع التعدي على حق من حقوق الشعب.

 


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