إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا

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نجح 4 أندية في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، آخرهم ليلة أمس ريال مدريد، وصعد بعد فوزه على يوفنتوس في الوقت بدل من الضائع بضربة جزاء سددها نجم الفريق الملكي كريستيانو رونالدو.

ومن المنتظر، أن تقام قرعة نصف نهائي التشامبيونزليج، فى الواحدة ظهر غد الجمعة، بتوقيت القاهرة، بمقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية.

جدير بالذكر، أن بايرن ميونيخ  الألماني تأهل على حساب إشبيلية الإسباني، بنتيجة هدفين مقال هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بوقع 2-1، وكان قد تأهل ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، على حساب مانشستر سيتي، بعد فوز الريدز ذهابًا بثلاثية نظيفة، ثم الفوز إيابا بهدفين مقابل هدف.

وكانت المفاجأة الكبرى، عندما أطاح فريق روما الإيطالي ببرشلونة الإسباني بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية غير متوقعة من الذئاب، حيث فاز البرسا ذهابًا برباعية مقابل هدف، وانتفض الفريق الجيالوروسي إيابًا على ملعبه ليسقط ميسي ورفاقه بثلاثية نظيفة، ويتأهل بمعجزة.

تقام مواجهتا الذهاب في الدور نصف النهائي بعد إجراء القرعة غدًا، يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 إبريل الجاري، بينما تكون مباراتا الإياب يومي 1 و2 من مايو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية يوم 26 مايو المقبل بمدينة كييف الأوكرانية.


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