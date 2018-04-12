التعدي على طالب تحرش بفتاة بالمنيا

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تحرش جنسةى فتيات المنيا

أصيب طالب أثناء تحرشه بفتاة داخل أحد الشوارع بمدينة المنيا وتم القبض عليه وحُرر محضر بالواقعة  

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بضبط "م ش"، 22 سنة، طالب، أثناء تحرشه بطلبة تدعى "س.س"، 18 سنة، داخل أحد شوارع مدينة المنيا.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  7743 لسنة 2018 جنح قسم شرطة المنيا، وبسؤال المتهم أقر بارتكابه للواقعة، وإتهم أهالي المنطقة بالتعدي عليه بالضرب، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.


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