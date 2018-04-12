"البرعي" يكشف كواليس حبس المستشار "جنينة"

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القضاء العسكرى

جنينة

الربعي

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن المستشار هشام جنينة أحيل إلي المحكمة العسكرية وجلسة المحاكمة ستكون في 16 أبريل القادم".

وأضاف "البرعي"، "لكن أحب أن أشارك محبي الرجل بعض ما أعرفه وحرصت علي عدم الحديث عنه؛ إلا بعد تمام إحالة المستشار إلي القضاء حيث ربما سيتم إثارة كل هذا أمام المحكمة.

وتابع: "دفاع المستشار جنينة لم يتمكن من الاطلاع علي أوراق التحقيقات طوال مدة حبسه ولا أثناء التجديد له وقيل لهم لا اطلاع إلا بعد إحالة القضية وأمام المحكمة إما في النيابة العسكرية فلا اطلاع، وهذا يخالف قانون الإجراءات الجنائية".

وأكد أن الطلب الذي قدمه دفاع هشام جنينة لنقله إلي مستشفى لعلاج عينه التي تحركت من محجرها نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من بعض البلطجيه في تاريخ سابق للقبض عليه، لم يتم الاستجابه له وكل ما حدث هو انه تم عمل أشعة مقطعية للعين بعد الكشف عليها فقط".

وأشار إلى أن المستشار جنينة محبوس في سجن الاستئناف وهو سجن متهالك بجوار مديرية أمن القاهرة ويتم تنفيذ إحكام الإعدام فيه ولا توجد فيه أماكن مناسبة لتريض المحتجزين؛ وعلي الرغم من السماح بإدخال الأغذية والملابس للمستشار جنينة إلا أنه شكواه الأساسية كانت بقاؤه وحيدا دون فترة تريض خارج الزنزانة.

وأردف "البرعي" في شهادته،: "كل الطلبات التي قدمها دفاع جنينة وهم د.علي الغتيت ود. حسام لطفي والاستاذ علي طه - أثناء مرحلة التحقيقات سواء بالسماح له بالتريض أو بالعلاج أو بالاطلاع أو بغيرها تم رفضها بالكامل، وقد بذلت هيئة الدفاع جهد مضنيا وان لم يحالفها التوفيق بالنظر الي طبيعة القضية".

.وأختتم تدوينتة بقوله، :"ستكون محاكمه جنينه في مبني القضاء العسكري في الحي العاشر بمدينه نصر وأتصور ان الدخول الي المحاكمة لن يكون سهلا، ادعوا لهشام جنينه ان يثبته الله وأدعو لقاضيه ان يهديه الله لي الحق وأدعو لأسرته ان يفرغ الله عليها الصبر؛ وادعوا لمحاموة ان يوفقهم الله في تلك المهمة العسيرة .

يذكر ان النيابة العسكرية قد قررت إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى المحاكمة العسكرية، وذلك بعد تصريحاته لموقع "هاف بوست"، حول امتلاكه وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير .



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