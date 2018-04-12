10.6 مليار جنيه خسائر البورصة اليوم

12 أبريل 2018 - 03:19 م

أغلقت البورصة جلستها اليوم بخسائر تخطت الـ10 مليارات جنيه، بعد تراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب.

وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 156.8 مليون جنيه، 20.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 45.5 مليون جنيه، 59.98 مليون جنيه، 995 ألف جنيه، 71.2 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 17615 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2995 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 182000 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 867 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2262 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 477 نقطة.

وارتفعت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 110 شركة، ولم تتغير 30 شركة.

كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 977.674 مليار جنيه.