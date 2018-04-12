نيابة امن الدولة تستدعي 9 صحفيين بـ«المصري اليوم»

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استدعاء

أمن الدولة

المصرى اليوم

استدعت نيابة أمن الدولة العليا 9 من صحفيي "المصري اليوم"، للتحقيق معهم في البلاغ المقدم ضد الجريدة، على خلفية مشاركتهم في المانشيت الرئيس في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

واستقبلت الشؤون القانونية بنقابة الصحفيين، خطابا من قبل نيابة أمن الدولة العليا تطالب باستدعاء الصحفيين بداية من رئيس التحرير محمد السيد صالح، و8 آخرين متمثلين في "غادة عبد الحافظ وحمدي قاسم وعبد الحكم الجندي ومحمد محمود خليل وعماد الشاذلي ومجدي أبوالعينين ومحمد فايد وهند إبراهيم".

وأوضح الخطاب، أنه على الزملاء الصحفيين السابق ذكرهم المثول أمام جهات التحقيق اليوم الخميس في الثانية عشرة مساءً- أي صباح الجمعة، للتحقيق في البلاغ المقدم ضد الجريدة لنيابة أمن الدولة العليا.

وتقدم سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، بطلب للمستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، يطلب فيه تأجيل التحقيق مع صحفيي "المصري اليوم" الذين جرى استدعاؤهم.

وجاء التماس النقابة لتأجيل موعد التحقيق؛ نظرًا لكون الزملاء المستدعين من محافظات نائية، ولن يتمكنوا من الحضور للنيابة في هذا التوقيت، على أن يجري تحديد موعد آخر في الصباح الباكر حتى يتسنى لهم الحضور، ويتمكن أبو زيد من الاطلاع على مستندات القضية.

كما بدأ نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، بالتحرك رسميًا مع عدد من الجهات التي قدمت بلاغات ضد "المصري اليوم"، لإقناعهم بالتنازل عن تلك البلاغات، وقصر الأمر على التحقيقات التي ستجري داخل النقابة دون اللجوء لساحات القضاء.


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