«البورصة» تخسر أكثر من 10 مليارات جنيه

12 أبريل 2018 - 04:20 م

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، تراجعًا جماعيًا لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقى 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 977.674 مليار جنيه.

وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 156.8 مليون جنيه، 20.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 45.5 مليون جنيه، 59.98 مليون جنيه، 995 ألف جنيه، 71.2 مليون جنيه على التوالى.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسي بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 17615 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2995 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 182000 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2262 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 477 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 867 نقطة.

وهوت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وارتفعت 39 شركة، ولم تتغير 30 شركة.



