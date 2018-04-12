» «صلاح» يقود التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

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دوري أبطال أوروبا

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

التشكيل المثالى

كشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيل المثالي لمباريات الإياب في الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية، والذي تم اختياره وفقاً لعدد النقاط التي حصل عليها كل لاعب في لعبة «فانتازي تشامبيونز ليج».

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعد تألقه فى مباراة الإياب وسجل هدفًا رائعًا حسم به تأهل ليفربول لنصف النهائى.

جاء التشكيل المثالى لدورى أبطال أوروبا فى مباريات الثلاثاء والأربعاء كالتالى:

حراسة المرمى: ديفيد سوريا (إشبيلية – 7 نقاط)

الدفاع: كوستاس مانولاس (روما – 12 نقطة) – لينجليت (إشبيلية 6 نقاط) – خافى مارتينيز (بايرن ميونخ – 6 نقاط) – ماتس هوميلز (بايرن ميونخ – 6 نقاط) – سيباستيان كولاروف (روما – 6 نقاط)

الوسط: بليز ماتويدى (يوفنتوس – 7 نقاط) – دانييلى دى روسى (روما – 11 نقطة)

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول – 6 نقاط) – إدين دجيكو (روما – 8 نقاط) – ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس – 9 نقاط).

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