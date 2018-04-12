«البرادعي»: نظام أمن دولي عظيم!

12 أبريل 2018 - 05:04 م

سخر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهديده بتوجيه ضربات صاروخية لمواقع عسكرية ردًا على الهجوم الكيماوي لقوات بشار الأسد على دوما.

وقال «البرادعي» في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« ترمب: "لم أحدد متى سيكون الهجوم على سوريا ،قد يكون قريبا جداً وقد لا يكون قريبا على الإطلاق " نظام أمن دولى عظيم! بدلا من أن يقوم مجلس الأمن بوقف تلك الحرب البشعة ويحاسب المسؤولين، الجميع فى إنتظار نتيجة لعبة روليت روسى بين الكبار .أما نحن العرب فسنستمر بالطبع فى مدرجات المتفرجين».

ونفى الرئيس الأمريكي أن يكون قد حدد مسبقا متى ستكون الضربة ضد سوريا، منوها بأن الضربة قد تكون في القريب العاجل أو لا تكون قريبة على الإطلاق.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "لم أحدد مسبقا متى ستُنفذ الضربة ضد سوريا، يمكن أن تكون في القريب العاجل، أو قد لا تكون قريبة على الإطلاق".

وتابع: "في كل الحالات أنجزت أمريكا في ظل إدارتي عملا عظيما في تخليص المنطقة من داعش.. أين الشكر لأمريكا؟".

وكان ترامب وجه أمس وعبر تغريداته إنذارا إلى روسيا بتوجيه ضربة صاروخية إلى سوريا، داعيا موسكو إلى الاستعداد لذلك، مشيرا إلى أن علاقات بلاده مع روسيا هي الآن أسوأ مما كانت عليه في أي وقت مضى، بما في ذلك أثناء الحرب الباردة.

يذكر أن الولايات المتحدة ودولا غربية تشن سلسلة من التهديدات بشن ضربات عسكرية ضد سوريا على خلفية اتهامها بالمسؤولية عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.