تركيا تكشف حقيقة إسقاطها طائرة يونانية

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اليونان

تركيا

مقاتلة يونانية

مقاتلات تركية

أفادت مصادر عسكرية تركية، بأنه لا صحة لمزاعم سقوط مقاتلة يونانية في بحر إيجه، جراء مبارزة جوية مع مقاتلات تركية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر بأنه لم يكن هناك أي وجود لمقاتلات تابعة للقوات التركية بالمنطقة لحظة الحادث، اليوم الخميس.

وقالت المصادر إن المقاتلة "ميراج 2000"، سقطت على بعد 4 أميال من جزيرة "إسكيري"، مؤكدة عدم صحة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية عن سقوط المقاتلة إثر مبارزتها مقاتلات تابعة لتركيا.

وأعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، في بيان عبر "تويتر"، مصرع طيّار المقاتلة التي سقطت الساعة ظهر اليوم.

وكانت القوات الجوية اليونانية، قالت في وقت سابق اليوم، إن المقاتلة سقطت بالسواحل الشمالية الشرقية لجزيرة "إسكيري".

وكشفت وسائل إعلام يونانية أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من العثور على حطام المقاتلة المنكوبة.



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