» براءة المدير المالي ومسئول الخزينة بالزمالك

12 أبريل 2018 - 05:34 م

قضت محكمة جنح العجوزة، ببراءة محمد بدر، المدير المالي بالقلعة البيضاء، وعبد الكريم محمد، مسئول الخزينة بالنادي اليوم، الخميس، بعد حبسهما بتهمة عرقلة عمل اللجنة المالية التي تتولى إدارة النادي.

وترافع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن الثنائي، وكان تم حبس الثنائي بسبب البلاغ الذي تقدمت به اللجنة المالية التي تدير النادي لنيابة العجوزة تتهم فيه الثنائي بإغلاق خزينة، رغم طلب إسماعيل الفار رئيس اللجنة التي تدير النادي ماديًا بفتحها لمتابعة سير العمل.

وكان وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز قام بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك، لحين انتهاء التحقيقات، بناء على قرار نيابة الأموال العامة.



