تجديد ترخيص «LTC » بعد دفع «غرامة مرتضى»

12 أبريل 2018 - 05:36 م

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تجديد ترخيص قناة "LTC " بعدما دفع المستشار القانوني للقناة مبلغ 100 ألف جنيه كغرامات مفروضة عليها من قبل المجلس بسبب مخالفات إعلامية ارتكبتها في عدد من برامجها.

وكان المجلس، أصدر قرارًا بتغريم القناة 50 ألف جنيه بسبب مخالفات برنامج "ملعب الشريف" الذي استضاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور هاتفيًا وسب وقذف شخصيات رياضية.

كما أصدر المجلس قرارًا مماثلًا بتغريم القناة 50 ألف جنيه بسبب التجاوزات التي ارتكبت في برنامج "صح النوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي والذي تضمن تجاوزات في حق المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى.



