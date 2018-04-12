الرئيس البرتغالي: الإسلام جزء من بلادنا

12 أبريل 2018 - 06:01 م

أكد الرئيس البرتغالى، مارسيليو دى سوزا، أن الإسلام جزء من الدولة البرتغالية، موضحًا أن بلاده فرضت الاعتقاد الديني على مستعمراتها السابقة.

وقال الرئيس البرتغالي، في محاضرته بجامعة الأزهر، منذ قليل، إن لشبونة أنكرت على الآخرين معتقداتهم، مضيفًا: "الآن يجب أن نقبل اختلاف الآخر، لأننا خلقنا مختلفين".

وتابع: "ليس من حق أحد فرض اعتقاده على الآخرين"، كما أنه من الخطأ رفض الحوار مع الآخر والاختلاف معه، مشيرا إلى أن الشباب لا زال أمامهم مستقبل كبير، فى مكافحة التمييز وعدم المساواة والظلم.

ورأى أن القادة الأوروبيين الذين لا يعتقدون أن الإسلام جزء من الروح الأوروبية فهم مخطئون، فلا يوجد دولة أوروبية مزيجا من الثقافات والحضارات، فالمصريون واليونانيون والرومان يشكلون جزءا من حضارة الإنسان.