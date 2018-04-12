مقتل 10 في تفجير استهدف جنازة بالعراق

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لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرون إثر انفجار عبوات ناسفة خلال تشييع مقاتلين من العشائر السنية في بلدة الشرقاط بشمال العراق اليوم الخميس.

وقال علي دودح قائم قام "الشرقاط" إن العزاء كان لثلاثة مقاتلين من قوات الحشد العشائري لقوا حتفهم في اليوم السابق، ويضم الحشد العشائري مجموعات مسلحة سنية تدعم الحكومة في حربها مع تنظيم الدولة الإسلامية، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف أن المتشددين زرعوا العبوات الناسفة في موقع الدفن وفجروها خلال مراسم التشييع، وتقع الشرقاط في محافظة صلاح الدين.



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