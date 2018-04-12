منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترسل محققين إلى سوريا

12 أبريل 2018 - 06:38 م

أعلن مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبلغت النظام بأنها سترسل، اليوم وغدا، فريقا من المحققين إلى سوريا للتحقيق بشأن ما حدث في بلدة دوما، بالغوطة الشرقية لدمشق.

وأضاف الجعفري في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، "سيصل الفريق على دفعتين. وسوريا على أتم الاستعداد لتسهيل وصول أعضاء الفريق إلى دوما، وإلى أي مكان يقصدون".

وأوضح الجعفري، أن "4 من أعضاء الفريق حصلوا بالفعل على تأشيرات دخول إلى سوريا عبر الحدود المشتركة مع لبنان".

وأردف قائلا "أي تأخير في وصول أعضاء الفريق سيكون نتيجة ضغوط سياسية تمارسها لندن وواشنطن لمنع إتمام الزيارة".



