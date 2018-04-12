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بالفيديو.. توقف 20 قطارًا بعد انهيار خط سكك حديدية وسط الصين

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انهيار خط سكك حديدية وسط الصين
انهيار خط سكك حديدية وسط الصين

خالد الشرقاوي

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قطار

السكك الحديد

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، توقف 20 قطارًا عن العمل بعد انهيار خط سكة حديدية في منطقة على الخط الواصل بين بكين وغوانججو في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وبحسب موقع "خينهوا نت"، فقد قال مكتب السكك الحديدية في ووهان إن الحادث وقع في الواحدة صباحا تقريبا الخميس، ما تسبب في توقف 20 قطارا عاديا مؤقتا، ولم تتأثر القطارات الفائقة السرعة.

وأطلقت خطة استجابة للطوارئ وانتقل لموقع الحادث فريق مكون من 500 مهندس وعامل بمعداتهم، بحسب ما ذكره المكتب، وتجري تحقيقات لمعرفة سبب الحادث.



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