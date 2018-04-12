بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي وإنبي في بطولة الدوري العام.
شاهد المباراة ..
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شروق
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ظهر
12:01
عصر
15:36
مغرب
18:26
عشاء
19:56