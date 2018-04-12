رسميًا.. النصر يهبط إلى الدرجة الثانية

12 أبريل 2018 - 07:22 م

سقط النصر أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف التقدم للنصرمحمد كومباسا، بالدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وتعادل المصري عن طريق بانسيه بالدقيقة 49، ثم أحرز هدف الفوز للفريق البورسعيدي محمد حمدي بالدقيقة 67.

وبذلك يتأكد هبوط النصر لدوري المظاليم بغض النظر عن المباريات الثلاثة المتبقية له بالمسابقة أمام الرجاء وإنبي والإسماعيلي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة رقم 52 بالمركز الرابع، فيما يتجمد رصيد النصر عند النقطة رقم 19 بالمركز الـ18 والأخير.