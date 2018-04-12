«المصريون» تفك شفرات السجون

12 أبريل 2018 - 07:47 م

"التقفيصة.. التشريفة.. والتعيين".. خدمات الكود الأمنى



"فضى الطرقة.. الأمبلة.. والقرفصة".. دليل على خطورة الحدث

"النبطشية.. الإيراد.. والنبطشى".. خزينة السجن

إذا كنت فى طريقك إلى المعتقل، أو رمى بك بالسجون فى قضية ما.. فيجب عليك أن تعلم أن السجن عالم آخر، يختلف فيه كل شىء عن خارجه، حتى أنك تجد التخاطب ولغة الكلام داخل الزنازين، تختلف تمامًا عن خارجها، فإذا كنت فى طريقك إلى السجن يجب عليك إن تأخذ معك قاموس السجون.

أشهر مفردات لغة السجون

كمثال لتعدد المفردات لكلمة الزنزانة، نجد 4 مسميات تطلق عليها: الإيراد، الحجز، التخشيبة، التقفيصة.

ولكل منها تفسير، وفقاً لمكان الاحتجاز.. فإذا كانت فى قسم الشرطة، يكون اسمها غرفة الحجز، وإذا كانت فى مبنى المحكمة أو فى إحدى قاعاتها، تسمى التخشيبة، ويطلق عليها زنزانة إذا عبّرت عن الاحتجاز داخل السجن.

أما التقفيصة، فيقصد بها المكان المعد للقاء السجناء بذويهم أثناء الزيارات.

النضارة

لفظ يطلقه السجناء ورجال الشرطة على "الفتحة أو النافذة الموجودة فى باب الزنزانة".. وهى مأخوذة من لفظ نظارة، لأنها بمثابة أداة الاستكشاف والرؤية والتواصل مع الخارج.

القرفصة

تقوم قوات الأمن، باصطحاب المساجين الجدد فى أحد طرق السجن وإيقافهم فى صف واحد، ثم يجلسونهم القرفصاء لخلع ملابسهم والقيام بعملية (إخراج البراز).. وهذا الأسلوب كان متبعاً مع السجناء الجنائيين، خوفاً من إخفاء مواد مخدرة أو أمواس حادة داخل فتحة الشرج.

قزقز

مصطلح يطلق على عملية التبول عبر زجاجة مياه فارغة، فى حال عدم توافر دورة مياه فى الحبس الانفرادي، أو سيارة الترحيلات، وما سواها من أماكن الاحتجاز غير المؤهلة للحبس الآدمي.





التشريفة

عمليات الضرب التى يقوم بها قوات الأمن عند استقبال نزلاء جدد، فى السجن لكسر هيبتهم وإذلالهم وتخويفهم وإخضاعهم لإدارة السجن لضمان استقامتهم، وعدم تمردهم خلال فترة الاحتجاز. ثم تشريفة أخرى قد تحدث من قبل المساجين للمستجد "الإيراد"، والذى يجلس فى مساحة تقدر بشبر، فيثيرونه ليشتبك معهم لمعرفة قدرته.





النبطشى

هو فتوة الزنزانة، وعادة يكون أقدم السجناء فى المكان، أو أكثرهم إجراماً وخطورة.

النبطشية

هى "الإتاوة" التى يدفعها السجناء للفتوة أو النبطشي، نظير كف أيدى المجرمين عنهم، وجلوسهم بسلام من دون مساس بمتعلقاته، تُدفع شهرياً أو أسبوعياً حسب الاتفاق أو عقب الزيارات.

نبطشية "الحمام"

تعنى ما يدفعه السجناء لأحدهم من سجائر، وهى عملة السجن المعتمدة، لمن ينظف مرحاض الزنزانة، تقديراً من النزلاء لدوره وتحية له.

الأمبَلَة

وسيلة لإخفاء الممنوعات داخل البطن، عن طريق تمريرها بفتحة الشرج. والأمبول هو الغلاف الذى توضع داخله الممنوعات، ويغلق جيداً ويرفع عن طريق الفم أو "فتحة الشرج". الهدف من هذه الطريقة، تفادى التفتيش داخل السجن. ويتم إخراج هذه الممنوعات عند الحاجة إليها بالتبرز أو القيء.

السفينة

هي"الأمبول" الكبير، الذى يوضع فيه أكثر من نوع من الممنوعات داخل البطن، ولا يستطيع حمل السفينة سوى معتادى الإجرام والمسجلين.

الرفع

يقصد بها عملية البلع للممنوعات عبر الفم.

الإيراد

لفظ يطلق على السجناء الجدد، ويطلق أيضاً على المكان الذى يحجز فيه السجناء لفترة محددة ليتم لاحقاً توزيعهم على الزنازين.

التعيين

هو نصيب الفرد من الطعام المخصص له من إدارة السجن.

الجراية

وهى مرادف لكلمة الخبز أو العيش فى العامية المصرية.

حرز

لقب يطلق على السجين الساذج أو الغبي، الذى يوقع نفسه فى المشاكل بسبب سذاجته. وإذا بالغ فى ضروب الغباوة يقال له: "حرز مكمكم"، إشارة إلى أنه متعفن فى وحل الغباء.

العضم

تطلق على "الحبوب" المخدرة أياً كان نوعها.

الكَحول

بفتح الكاف وضم الحاء، تطلق على "الرداء" الخاص بالسجناء.

البكايتة

تطلق على النزلاء الأثرياء الذين لا يستطيعون التعامل مع بيئة السجن، ويتعاملون مع السجناء بتعال وتكبر.

أبلونج

تطلق على وجبة "الفاصوليا"، وهى إحدى الوجبات الأساسية فى السجن.

زيارة طبلية

تعنى استلام الزيارة من أهل السجين دون السماح له بالجلوس معهم أو لقائهم.

التغريبة

تعنى نقل السجين من سجنه إلى آخر بعيد عن زملائه، الذين اعتادهم كإجراء عقابي.

العنبرة

هى غناء المواويل والقصائد من قبل السجناء، لأحد زملائهم لمروره بمناسبة سعيدة كنجاح أو زواج أو حصوله على الإفراج.

النمرة

تعنى المساحة المخصصة للسجين للنوم عليها داخل الزنزانة، وتختلف من شخص إلى آخر فى مساحتها وفقاً لمكانة النزيل.

المراية

تعنى "النمرة" التى تكون فى واجهة الزنزانة، مقابل الباب وتعطى غالباً للنبطشي.

المصلب

هو مكان مميز داخل الزنزانة، وما يميزه أنه فى جوار الحائط.

كفالة تليفون

مبلغ مالى أو ما يعادله، كغرامة يدفعها من ضُبط معه التليفون المحمول، لأنه من المحرمات داخل السجون وأقسام الشرطة. لذا من يضبط الهاتف معه، يدفع للنبطشى أو لأمين الشرطة لاستعادة الجهاز أو لتجاوز عقوبة الحبس الانفرادي، بسبب حيازة شيء ممنوع.

ما تدخلش الحاكم بينا

بمعنى عدم إدخال الشرطة طرفاً للفصل بين السجناء. لفظة الحاكم ترمز إلى أفراد الشرطة فى السجن (ضابط – أمين – مخبر...).

صبح على فلان

أى أعطه مالاً أو سجائر لنيل رضاه.

الحديد جدع

تقال للسجين الذى يتطاول على آخر من زنزانة أخرى، وبينهما موانع حديدية، يرد عليه بأن الحديد جدع، بمعنى لولا حماية الحديد لك لما أسأت الأدب.

راجل سوابق وفهمان

هى جملة للمدح عند الجنائيين، فالتفاخر بينهم يكون على أساس من يقضى سنوات أكثر فى السجون. كلمة سوابق تعد خارج السجن مذمومة، بينما داخله مصدر فخر لصاحبها.

فضى طرقة

تعنى الدعوة للمبارزة فى ساحة الزنزانة بين المتخاصمين.