بالصور.. فانوس «محمد صلاح» في رمضان

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محمد صلاح

فانوس

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لفانوس رمضان، والتي اتخذ شكل النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني.

وأوضحت بعض الصفحات التي تناقلت الصور أن فانوس «محمد صلاح»،  سيغزو السوق المصرية خلال الموسم الرمضاني لعام 2018.

يأتي ظهور الفوانيس التي اتخذت شكل اللاعب المصري نظرًا لما يكنّه المصريون من حب وتقدير للاعب المنتخب المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، كما أن الشعب المصري معروف بحبه لابتكار الفوانيس لتعبر عن الحالة العامة للشعب خلال الفترات المختلفة.




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