سر رش مياه على طائرة المنتخب فور وصولها موسكو

12 أبريل 2018 - 07:50 م

استقبلت سيارات المطافئ الروسية طائرة منتخب مصر لكرة القدم والتي تم تخصيصها لتنقلات المنتخب فقط، فور وصولها مطار دوموديديفو بالعاصمة الروسية موسكو، برش المياه عليها احتفالًا بوصولها.

وكشف مسؤولون مصريون لموقع "الرعبية"، أن سبب رش المياه هو تقليد وبروتوكول معروف يتم تنفيذه في المطارات ابتهاجاً واحتفالاً بوصول أول رحلة مصرية إلى روسيا بعد توقف دام أكثر من عامين.

وقالوا إنه تم اختيار طائرة المنتخب المصري لتقوم بأول رحلة، وتصبح أول طائرة منتخب مشارك في كأس العالم هذا العام تصل روسيا، مضيفين أنه وفور وصولها إلى مطار دوموديديفو تم رشها بالمياه احتفالا بوصولها.

وكان مطار القاهرة الدولي قد شهد الخميس إقلاع أولى رحلات مصر للطيران المتجهة إلى العاصمة الروسية موسكو بعد توقف لأكثر من عامين ونصف.

وقالت وزارة الطيران إن مصر للطيران ستسير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى موسكو، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 320.

يشار إلى مصر وروسيا كانا قد قررا الأربعاء استئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما برحلة من موسكو إلى القاهرة، بعد تعليق حركة الملاحة الجوية بينهما إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015 ما أدى الى مقتل 224 شخصا.

