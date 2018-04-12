بالفيديو.. مُسنة مصرية عالقة في معبر رفح تهدد بالانتحار

خالد الشرقاوي
"أنا عايزة أروح.. أنا مش عايزة مياه ولا أكل ولا دواء.. أنا هنتحر أسفل الأتوبيس.. روحوني مصر"، بتلك الكلمات القاسية وبنظرات تملأها الأسى والحزن تشتكي مسنة مصرية عالقة في معبر رفح بقطاع غزة من تجاهل المسئولين في مصر للجالية في القطاع المحاصر.
وكشفت السيدة المصرية العالقة في القطاع منذ 5 أشهر أنها ذهبت إلى غزة لزيارة ابنها المريض والذي كان متواجدًا داخل غرفة العناية المركزة لتدهور حالته الصحية.
وقالت السيدة في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "عايزين مني وسطة.. وانا معنديش وسطة غير ربنا.. مشكلتي إن أنا مصرية وابني كان في العناية وجئت لزيارته ومش عارفه أروح بلدي منذ 5 شهور".
وأضافت: "أنا عندي 68 سنه.. ومعنديش واسطة والناس كلها بتسافر بالواسطة.. أروح لمين.. ممعيش فلوس ادفع رشاوى.. اعمل إيه؟؟".
وكانت السفارة الفلسطينية في مصر قد أعلنت أمس الأربعاء، أن مصر ستفتح معبر رفح البري استثنائيًا في كلا الاتجاهين اليوم الخميس، ولمدة 3 أيام حتى السبت، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.
#شاهد| لماذا تبكي هذه السيدة المصرية العالقة في قطاع #غزة؟!#معاناة #معبر_رفح pic.twitter.com/q8PHuIZID9— فلسطين بوست (@plespost) 12 أبريل، 2018
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