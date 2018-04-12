حكمنا رجل شريف اسمه «مبارك» وبعده «السيسي»

12 أبريل 2018 - 08:10 م

اعتبر الداعية السلفي، حسين مطاوع أن الضربة العسكرية التي تعتزم الولايات المتحدة توجيهها ضد نظام بشار الأسد في سوريا هي شهادة للرئيس حسني مبارك بأنه "كان رجل شريف يحكم مصر"، وكذا الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وكتب مطاوع عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد ما نراه الآن بسوريا الحبيبة من تكالب كلاب الأرض عليها وتدميرها، هل علمنا أنه كان يحكمنا رجل شريف اسمه محمد حسني مبارك، وبحكمنا الآن رجل شريف اسمه عبدالفتاح السيسي؟".

وفجر الأربعاء توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات صاروخية على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المفترض الذي استهدف دوما، آخر معقل للمعارضة في غوطة دمشق الشرقية.