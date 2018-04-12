» للمرة السادسة..«صلاح» لاعب الشهر في ليفربول

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محمد صلاح

ليفربول

لاعب الشهر

حقق النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، جائزة أفضل لاعب في الفريق، خلال شهر مارس الماضي.

وأحرز محمد صلاح 6 أهداف في 5 مباريات خاضها ليفربول في شهر مارس الماضي خلال مباريات الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدف في شباك نيوكاسل وكذلك كريستال بالاس، بالإضافة إلى 4 أهداف في واتفورد.

وتعتبر هذه الجائزة هي السادسة له في الموسم الحالي بعد فوزه بها خلال أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وكذلك فبراير ومارس أيضًا.

وبحسب ما أعلنه ليفربول فإن صلاح اكتسح غالبية الأصوات، متفوقًا على زميليه آندي روبرتسون وأليكس أوكسليد-تشامبرلين أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.


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