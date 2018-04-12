أمريكا تثبت استخدام الكلور وغاز الأعصاب في«هجوم دوما»

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الاسد

هجوم

دوما

قال مسئولان أمريكيان إنها حصلت على عينات دم وبول من ضحايا الهجوم الكيماوي المزعوم على مدينة دوما السورية، وأضافوا أنها تثبت تعرضهم لغاز الأعصاب والكلور.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسئولين اثنين في الولايات المتحدة أن فحص العينات أثبت تعرض الضحايا لأسلحة كيماوية.

وأضاف تقرير الشبكة أن العينات تم الحصول عليها من المستشفيات أو تم جمعها عبر مساعدات استخباراتية أجنبية أو أمريكية على الأرض.

واتهمت منظمات معارضة سورية الحكومة باستخدام الأسلحة الكيماوية في هجوم على مدينة دوما السبت ما أسفر عن مقتل 71 على الأقل بينهم أطفال، ونفت دمشق الأمر واتهمت المعارضة بفبركة الصور ومشاهد الإصابات بمساعدات من مخابرات دول غربية.

وأضاف المسئولان أن الولايات المتحدة جمعت المعلومات عبر مساعدات مخابرات أمريكية ودول أخرى، وشملت صورًا أشارت إلى أن الحكومة السورية تقف وراء الهجوم في دوما.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف سوريا أمس الأربعاء بعد الهجوم المزعوم على مدينة دوما.

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