وكيل الأزهر: مستقبل مرعب لسوريا

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حذر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر من مستقبل "مرعب" ينتظر سوريا، مع اعتزام الولايات المتحدة توجيه ضربة عسكرية لنظام بشار الأسد، متسائلاً: "هل سيناريو العراق سيتكرر".

وفجر الأربعاء توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات صاروخية على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المفترض الذي استهدف دوما، آخر معقل للمعارضة في غوطة دمشق الشرقية.

وكتب شومان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "أوشكت خيوط اللعبة أن تتضح كاملة، فلا لجان للتحقيق لإثبات استخدام كيماوي طالما الغرب مقتنع باستخدامه، ولماذا لجان تحقيق طالما سبق أن أحرجت من أرسلها للعراق واضطر لفعل ما قرر غير مكترث بنتائجها التي لم تثبت له ما أراد".

 وأضاف: "ولماذا اللجان وعلى مايبدو أن النية منعقدة على تحويلها إلى عراق جديد؟، وأن غزوها ضرورة إنصاف للمعتدى عليهم قبل إثبات الاعتداء؟، وتأديب فاعل لازال بالنسبة لنا على الأقل مجهولاً طالما من جهز وأعد العدة لتدمير ماتبقى على قناعة بأن الفاعل هو من يريد؟".

وتساءل شومان: "فهل اقترب تكرار سيناريو العراق وهل هذا هو الأخير أو في القائمة المزيد؟ حماك الله ياسوريا ومصرنا وبلاد العرب والمسلمين، ودمر الطامعين".


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