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الباليه للأطفال.. و"سمارت فون" لـ"الجدّات"

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الصعيد

بالية

سمارت فون

لسنوات طغت صورة نمطية عن الصعايدة، وهو ما لا يبدو حقيقيًا هذه الأيام، فقد طرقت الحرية والانفتاح أبواب الصعيد، لتمتزج بعادات وتقاليد موروثة، لتصنع نموذجًا إبداعيًا، أطفال ترقص الباليه وسط تشجيع ذويهم، بينما تقتحم الجدات عالم الإنترنت بعد أن تجاوز عمرهن الستين.

"المصريون" ترصد أبرز التغيرات التي طرأت على المجتمع الصعيدي في محافظة الأقصر، خلال الفترة الماضية، حيث لاقت ورشة لتعليم الباليه في يوليو الماضي بمكتبة مصر العامة بالكرنك، رواجًا كبيرًا من أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم لتعلم رقص الباليه، وسط إشادة من قدرات الأطفال الاستيعابية ومهاراتهم من قبل مدربة الرقص.

وأكد محمد عباس، مدير المكتبة في تصريحات صحفية، أن المكتبة تشهد إقبالاً ملحوظًا في ورش تعلم الرسم والنحت والغناء، حيث تسعى المكتبة لإخراج جيل مميز متعلم من خلال تنظيم مئات الأنشطة المختلفة التي تسهم في رفع المستوى الثقافي والتعليمي للأطفال في إطار دور المكتبة التنويري.

الأمر لم يتوقف على الأطفال فقط، وإنما طال المسنات، فقد نظم "البيت الكبير" التابع لجمعية زاد الخيرية، عددا من الفعاليات غير التقليدية في الأقصر، والتي لاقت رواجًا كبيرًا بين كبار السن، حيث نظم البيت الكبير بالتعاون مع مؤسسة صعيدي جيكس ديسمبر الماضي، ورشة لتعليم السيدات فوق الأربعين التعامل مع "السمارت فون" وكيفية الدخول على الإنترنت، بالإضافة إلى عمل حلقات تصوير "فوتوسيشن" بين الأمهات وأولادهن.

وأضافت أسماء السنوسي، أحد المسئولين بالبيت الكبير، أنهم لم يتوقعوا الإقبال الكبير من قبل كبار السن من السيدات على ورشة "السمارت فون"، معربة عن سعادتها بتحقيق رؤية البيت الكبير بأن "يحيا كبير السن سعيدًا".

وشهدت الورشة تعليم الجدات والأمهات لمعلومات عن التكنولوجيا من شباب في سن أولادهن وأحفادهن، مؤكدة حرص السيدات على تعلم التكنولوجيا واستخدامها لتيسير حياتهن.

















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