«تيار حمدين» يدعو للتظاهر بالقاهرة دعمًا لـ«بشار»

12 أبريل 2018 - 09:17 م

دعا حزب "تيار الكرامة" الناصري، المواطنين في مختلف الأقطار العربية للتعبير دعمهم لقوات النظام السوري بقيادة بشار الأسد، ضد أي ضربة عسكرية توجه له من قِبل القوى الدولية.

وجدد "تيار الكرامة"، الذي ينتمي له المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، دعمه لنظام بشار الأسد، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة في عدم العدوان على الغير.

وقال الحزب، في بيان له أطلعت "المصريون" على نسخة منه، إنه "يتابع بقلق بالغ ما تدبره آلة الحرب الأمريكية للعدوان على الأراضي السورية، على إثر اتهام النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي في دوما بغوطة دمشق، ويدعو الحزب كافة القوي الدولية للالتزام بضبط النفس وعدم تحويل الأراضي العربية السورية معتركاً لحرب عالمية جديدة، خاصة بعد معاناة الشعب السوري علي مدي سبع سنوات من احتراب أهلي وإرهاب منظمات متطرفة مسلحة مدعومة إقليميا ودوليا".

وأضاف البيان: "إن الحزب إذ يدين استخدام الأسلحة الكيماوية من أي طرف ويعتبرها جريمة حرب، فإنه يطالب بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في دعاوى استخدام الكيماوي، بدلاً من إطلاق أحكام عشوائية دون سندات أو أدلة، كما يطالب الحزب الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها في حلف الناتو إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة في عدم العدوان على الغير، خاصة في ظل عدم وجود قرار من مجلس الأمن بإدانة النظام السوري".

وحمل الحزب، في بيانه، مختلف الأنظمة العربية مسئوليتها تجاه تدهور الأوضاع كافة في سوريا، متهمًا إياها بالمشاركة في جرائم القتل والتدمير والتهجير التي وقعت في سوريا بدعمهم لجماعات وميليشيات إرهابية متطرفة، وتواطؤ البعض الآخر بالصمت تجاه كل الأحداث التي دمرت الحياة في سوريا، وجعلتها ساحة اقتتال دولية، ودفعت بملايين السوريين للهروب من جحيم الحرب والإرهاب، بحسب البيان.

وتابع: "إن استمرار هذه التهديدات لا يقتصر على سوريا العربية وحدها، و إنما يمتد ليصيب الأمن القومي العربي كله في مقتل لن يحيا بعده أبدا؛ لذلك فإن استمرار الصمت العربي الرسمي وتباهي بعض الأنظمة العربية بوقوفها مع هذه الاعتداءات المستمرة علي الأراضي والشعوب العربية، وتعهدها بسداد التكلفة المالية لإزهاق وإراقة الدماء العربية سيلحق عاره بهم وسيمتد إليهم".

ونبه البيان على أن هناك تغييب للدور المصري في القضايا الإقليمية :"إن غياب المشروع القومي العربي المتمسك بالاستقلال الوطني ومناهضة المشروع الصهيوأمريكي، وتغييب الدور المصري الإقليمي الرائد للمشروع الذي تواري بعيدا عن تقديم وتفعيل أي مبادرة للحل السلمي والسياسي بالأراضي السورية، والاكتفاء ببيانات إبراء الذمة دون دور ملموس للحفاظ علي وحدة سوريا، لهو السبب الرئيسي لما آلت إليه الأوضاع في مختلف الأقطار العربية بفلسطين والعراق وسوريا وليبيا واليمن، إضافة إلي تحمله جزء من مسئولية ظهور رؤى مذهبية طائفية أججت الفتن ونشرت الصراعات ودفعت بالأوضاع للجحيم، ناهيك عن صمته المخزي تجاه الضربة الصهيوأمريكية المرتقبة لسوريا والذي يصل إلي حد التواطؤ، في استدعاء مخيف لنفس سيناريو ما تعرض له العراق، كما أنه سمح بغيابه المتعمد علي تشجيع قوي إقليمية منافسة وقوي دولية متناحرة لبسط نفوذها وهيمنتها علي بلداننا العربية، في ظل جامعة عربية عقيمة لا تعبر عن أدني طموحات الشعب العربي، بل تحولت بفعل فاعل لذراع سياسي لقوي معادية بحثاً عن مصلحة أنظمة متواطئة بالقول والفعل.

وجدد حزب "تيار الكرامة" دعمه لوحدة الشعب والأراضي السورية، "وفي الوقت ذاته يجدد ثقته في الجيش العربي السوري، مؤمنا بقدرته علي صد العدوان وتحطيم نخبته وكسر عنجهيته وغطرسته، وحماية الشعب والوطن، والحفاظ على أمتنا، مطالبين الشعب العربي برفض التعامل في الموانئ مع سفن أو طائرات الدول المشاركة في العدوان الهمجي المرتقب، وتفعيل مقاطعة الخدمات والمنتجات الأمريكية وكافة منتجات الدول المتحالفة في العدوان علي سوريا، والضغط علي حكومات بلادهم لعدم استخدام أراضيهم لضرب الشعب السورى".

ودعا البيان المواطنين في مختلف الأقطار العربية "للتعبير السلمي عن غضبهم ورفضهم لتلك الهجمة الغاشمة ضد سوريا بمسيرات ومظاهرات ووقفات احتجاجية بمختلف العواصم العربية، ودعما للشعب والجيش السوري في معركته الشرسة ضد الوكيل والأصيل الإرهابي".