لأول مرة.. 12 فتاة "حكم مباريات" بالوادى الجديد

12 أبريل 2018 - 09:18 م

تعد محافظة الوادى الجديد من أشد المحافظات الحدودية احتفاظا بالعادات والتقاليد المتوارثة منذ آلاف السنين، والتى كانت بمثابة العرف والحكم السائد الذى ينظم علاقات المواطنين ببعضهم البعض، إلا أن هذه العادات والتقاليد الصعبة لم تمنع الفتيات من ممارسة وتحكيم مباريات القدم والتى اعتقد البعض أن هذه الرياضة حكر على الرجال فقط أو أنها قد تلقى رفضا كبيرا فى الواحات.

عدد الحكام الفتيات وصل بالواحات إلى 12 حكاما يدير معظمهن مباريات القسمين الثالث والرابع بالدوري، بالإضافة إلى مباريات مراكز الشباب التى تقام خلال هذه الفترة بمراكز المحافظة الخمسة.

تقول هاجر ثابت، حكم مباريات كرة قدم بالوادى الجديد وحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى اختبارات الحكام الجدد والترقى التى أقيمت باتحاد كرة القدم، إن حبها لكرة القدم وتشجيعها للنادى الأهلى حفّزها على الدخول فى مجال تحكيم المباريات، لافتة إلى أنها حاصلة على بكالوريوس كلية تربية رياضية من جامعة أسيوط.

وأضافت أنها كانت تحلم بممارسة كرة القدم ولكن عدم وجود أندية نسائية بالمحافظة أعاقها بعض الشيء عن طموحها ولكن عادت من جديد للتفكير فى قرار اقتحام هذا المجال عن طريق التحكيم، حيث وجدت هى وباقى وزميلاتها ترحيبا كبيرا من كبار الحكام بالمحافظة والذين قاموا بتشجيعنا كثيرا وساعدونا فى التأهيل بصورة كبيرة عن طريق المحاضرات النظرية والعملية حتى استطعن اجتياز الاختبارات التى عقدت فى القاهرة وكان عددهن 22 فتاة نجح منهن 12 فتاة على مستوى المحافظة.

وأعربت عن سعادتها بما تقوم به وبإدارتها للمباريات، بإشادة الجميع بها، لافتة إلى أنها تعرضت إلى نقد كبير فى البداية، بحكم أن الواحات مجتمع مغلق وجديد عليه هذه الفكرة، ولكن مع مرور الوقت اقتنع الجميع بما أقوم به أنا وزميلاتي.

كما أكدت سماح عبد الهادى، حكم مباريات، أن دخولها المجال كان غير متوقع وكان بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أنه لا يوجد فريق كرة قدم نسائى بالمحافظة، بالإضافة إلى العادات والتقاليد الشديدة التى يتمسك بها أهالى الواحات، لافتة إلى أنها حققت مع زميلاتها المعادلة الصعبة عن طريق اختراق هذا المجال وتحقيق نتائج جيدة به، كما أنهن استطعن فتح المجال للأجيال القادمة خلفهن من الفتيات.

وأوضحت أن أولياء أمورنا هم من شجعونا فى البداية وحتى الآن، لافتة إلى أن هناك دعما كبيرا لنا سواء من المنزل أو من الأندية والحكام الكبار الذين يقومون بتدريبنا وتأهيلنا باستمرار لضمان نجاحنا.