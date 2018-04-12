  • الخميس 12 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:55 م
بحث متقدم
حاملة طائرات أمريكية تعبر قناة السويس

واشنطن حددت 8 أهداف سورية لضرباتها المحتملة

إيهاب جلال

رسميًا.. إقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

عزة الدوري

هل يستجيب «الإخوان» لنصائح نائب صدام؟

لعب البالية في الأقصر

صعيد 2018: «يوجا».. و«باليه».. وكرة قدم نسائية

شريف اسماعيل

6 مرشحين لخلافة «شريف إسماعيل»

حمدين صباحي

«تيار حمدين» يدعو للتظاهر بالقاهرة دعمًا لـ«بشار»

ضحايا الهجوم الكيماوي

أمريكا تثبت استخدام الكلور وغاز الأعصاب في«هجوم دوما»

عباس شومان

وكيل الأزهر: مستقبل مرعب لسوريا

السيدة المصرية

بالفيديو.. مُسنة مصرية عالقة في معبر رفح تهدد بالانتحار

حسين مطاوع

حكمنا رجل شريف اسمه «مبارك» وبعده «السيسي»

فريق نسائى ينافس فى الدورى الممتاز بالمنيا

قبلي وبحري

فريق نسائى ينافس فى الدورى الممتاز بالمنيا
فريق نسائى ينافس فى الدورى الممتاز بالمنيا

المنيا- جمال زكى

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يقود طلائع الجيش للفوز على المقاصة

#

وفاة قائد فيورنتينا "أستوري" في غرفته بمعسكر الفريق

#

بالفيديو.. «الشحات» يسجل في فوز العين على الإمارات

#

سموحة يتخطى دجلة بهدفي«جدو» و«حسام حسن»

كان خروج المرأة عن المألوف فى العادات والتقاليد، أمرا غير مقبول، لكن فى السنوات العشر الأخيرة بمحافظات الصعيد، كسرت المرأة الصعيدية، خاصة بمحافظة المنيا، حواجز العادات والتقاليد وتحدت الصعاب، وبل وساندتها الأسر بكاملها فى التحدى الذى لاقى قبولاً من الأسرة قبل المجتمع، ولم تجد رفضا من أحد.

وشهدت المنيا، تكوين أول فريق نسائى لكرة القدم، الذى أسس منذ 8 سنوات بقرية البرجاية، وحصل على عضوية الاتحاد المصرى لكرة القدم للسيدات، بل وصل إلى دخوله مسابقات الدورى "الممتاز ب" لكرة القدم لنسائية وخاص مباريات ووصل الفريق إلى الدور قبل الأخير فى تلك المباريات.

وأكد يحيا فاروق، مدير مركز شباب البرجاية والمشرف العام على تكوين الفريق الذى تكون من 20 فتاة بأعمار سنية تبدأ من سن  16 عاما إلى 32 سنة، حيث أشار إلى أن الفريق النسائى لا يشترط تحديد حد أقصى للسن ولكن حد أدنى 16 عاما.

وأضاف أن فتيات الفريق لاقين قبولا من أسرهن، بل إن بعض الأسر تدعم الفريق ماديا ومعنويا، ولم يعترض أفراد الأسر على التحاق بناتهم بلعبة كرة القدم، والتى لاقت إقبالا جماهيريا كبيرا فى أوساط محافظات الصعيد، وكانت المباراة الأخيرة بين فريق المنيا وفريق درنكة لكرة القدم، حيث فاز فريق المنيا على فريق درنكة.

  "المصريون" التقت أحد أعضاء الفريق اللاعبة رغدة سعيد إبراهيم، ابنة قرية البرجاية، التى التحقت بإحدى كليات جامعة المنيا، ووجدت فى نفسها الموهبة لكى تتحدى العادات والتقاليد على أن خروج المرأة حرام أو عيب، مؤكدة أن والدى   شجعنى وإخوتى على الالتحاق بالفريق منذ 5 سنوات وأصبحت الآن من عضوات الفريق المؤسسات.

فيما أضافت أميرة سعد أحمد، 25 عاما، التى تخرجت فى جامعة المنيا، وبدلا من البطالة والجلوس فى المنزل، التحقت بالفريق منذ 6 سنوات، وهى طالبة بالجامعة، موضحة أن أبى قدّم لى كل الدعم ووفر كل الإمكانيات التى احتاجها، ولا يخاف على من اللعب أو لبس الشورت والفانلة أثناء المباريات.

أما ريم محمود أحمد، بالمرحلة الثانوية، قالت: رغم أن الأسرة كانت ترفض فى بادئ الأمر الدخول فى هذه المغامرة، إلا أن الأسرة بعد ذلك وافقت على التحاقى  بالفريق وأحمد الله أننى بدأت أمارس اللعبة باحتراف وأجد نفسى فى تلك البطولة التى نخوضها مع فرق محافظات الوجه البحرى والصعيد.

كما قام بعض نواب البرلمان ورجال الشرطة، بتقديم بعض المساعدات لعضوات الفريق، لأنه الفريق النسائى الوحيد الذى يمثل محافظة المنيا، والذى يجنى ثمار مشوار طويل من الكفاح والتحدي.







تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب خليفة حفتر .. هل يقرب ليبيا من السلام ؟

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» التضخم يسجل 55.60% في مارس على أساس سنوي
» رئيس البرتغال: المسلمون جزء من أوروبا وجعلوا بلادي قوية
» بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام الاتحاد السكندري
» يد الزمالك بطلًا للسوبر الأفريقي.. وتتأهل للمونديال
» تحديد موعد إجراء «الخطيب» لجراحة العمود الفقري
» تصريح ناري لـ«مرتضى» عن براءة المدير المالي
» هل يستجيب «الإخوان» لنصائح نائب صدام؟
» بث مباشر.. آرسنال«النني» وسسكا موسكو
» للمرة السادسة..«صلاح» لاعب الشهر في ليفربول
» صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»
» الهلال بطلًا للدوري السعودي للمرة الخامسة عشرة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد