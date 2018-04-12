فريق نسائى ينافس فى الدورى الممتاز بالمنيا

12 أبريل 2018 - 09:21 م

كان خروج المرأة عن المألوف فى العادات والتقاليد، أمرا غير مقبول، لكن فى السنوات العشر الأخيرة بمحافظات الصعيد، كسرت المرأة الصعيدية، خاصة بمحافظة المنيا، حواجز العادات والتقاليد وتحدت الصعاب، وبل وساندتها الأسر بكاملها فى التحدى الذى لاقى قبولاً من الأسرة قبل المجتمع، ولم تجد رفضا من أحد.

وشهدت المنيا، تكوين أول فريق نسائى لكرة القدم، الذى أسس منذ 8 سنوات بقرية البرجاية، وحصل على عضوية الاتحاد المصرى لكرة القدم للسيدات، بل وصل إلى دخوله مسابقات الدورى "الممتاز ب" لكرة القدم لنسائية وخاص مباريات ووصل الفريق إلى الدور قبل الأخير فى تلك المباريات.

وأكد يحيا فاروق، مدير مركز شباب البرجاية والمشرف العام على تكوين الفريق الذى تكون من 20 فتاة بأعمار سنية تبدأ من سن 16 عاما إلى 32 سنة، حيث أشار إلى أن الفريق النسائى لا يشترط تحديد حد أقصى للسن ولكن حد أدنى 16 عاما.

وأضاف أن فتيات الفريق لاقين قبولا من أسرهن، بل إن بعض الأسر تدعم الفريق ماديا ومعنويا، ولم يعترض أفراد الأسر على التحاق بناتهم بلعبة كرة القدم، والتى لاقت إقبالا جماهيريا كبيرا فى أوساط محافظات الصعيد، وكانت المباراة الأخيرة بين فريق المنيا وفريق درنكة لكرة القدم، حيث فاز فريق المنيا على فريق درنكة.

"المصريون" التقت أحد أعضاء الفريق اللاعبة رغدة سعيد إبراهيم، ابنة قرية البرجاية، التى التحقت بإحدى كليات جامعة المنيا، ووجدت فى نفسها الموهبة لكى تتحدى العادات والتقاليد على أن خروج المرأة حرام أو عيب، مؤكدة أن والدى شجعنى وإخوتى على الالتحاق بالفريق منذ 5 سنوات وأصبحت الآن من عضوات الفريق المؤسسات.

فيما أضافت أميرة سعد أحمد، 25 عاما، التى تخرجت فى جامعة المنيا، وبدلا من البطالة والجلوس فى المنزل، التحقت بالفريق منذ 6 سنوات، وهى طالبة بالجامعة، موضحة أن أبى قدّم لى كل الدعم ووفر كل الإمكانيات التى احتاجها، ولا يخاف على من اللعب أو لبس الشورت والفانلة أثناء المباريات.

أما ريم محمود أحمد، بالمرحلة الثانوية، قالت: رغم أن الأسرة كانت ترفض فى بادئ الأمر الدخول فى هذه المغامرة، إلا أن الأسرة بعد ذلك وافقت على التحاقى بالفريق وأحمد الله أننى بدأت أمارس اللعبة باحتراف وأجد نفسى فى تلك البطولة التى نخوضها مع فرق محافظات الوجه البحرى والصعيد.

كما قام بعض نواب البرلمان ورجال الشرطة، بتقديم بعض المساعدات لعضوات الفريق، لأنه الفريق النسائى الوحيد الذى يمثل محافظة المنيا، والذى يجنى ثمار مشوار طويل من الكفاح والتحدي.