1000 جنيه لجلسات "اليوجا" قبل الزفاف

12 أبريل 2018 - 09:22 م

انتشرت فى بنى سويف ظاهرة تعليم تمرينات الأيروبكس الخاصة فى بيوت بنى سويف، والذى تقبل عليه السيدات والفتيات للتخلص من الدهون و للحصول على قوام ممشوق ومحاربة قلة الحركة وسوء التغذية.

كما توجد مدربات متخصصات لهن صفحات على مواقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" لسهولة التواصل مع الراغبات، مع تخصيص "كورسات خاصة للعرائس" يتم تنفيذه قبل 15 يوما على الأقل من موعد الزفاف.

فى البداية، تقول "سناء. خ" مدربة وحاصلة على درجة الماجستير فى الطب الرياضى من كلية العلاج الطبيعى، إن الأمر لا يتعدى تمرينات تقبل عليها السيدات والفتيات فى أندية "الجيم" وعددها فى بنى سويف نحو 30 نادى جيم "مرخصة" يتم تخصيص أيام محددة للسيدات لتحدى القيود والمحظورات الصعيدية القديمة، ولكن اللافت وجود ظاهرة تعلم وممارسة تلك التمرينات فى المنازل، وأنا عندى كثير من النساء والفتيات يقبلن على الأيروبكس فى المنازل أو على مستوى خاص، فنجد مجموعة من الفتيات يمارسن تلك الرياضة فى منزل إحداهن، وأشترط على من تطلب منى الممارسة الحصول على إذن كتابى من ولى الأمر.

"هدى. م"، 35 سنة، مدرسة ثانوى تحكى تجربتها مع التمرينات الرياضة بعد أن زاد وزنها جدا نتيجة قلة الحركة، والمأكولات المشبعة بالدهون والزيوت: "ساءت حالتى النفسية جدا نتيجة زيادة الوزن ولم أعد أتحمل سخرية زوجى فحاولت مع نفسى أتابع ريجيم قاسيا وممارسة رياضة المشى دون جدوى، فعرضت عليه الالتحاق بأحد نوادى الجيم، لكنه رفض رفضا شديدا وعن طريق إحدى صديقاتى تعرفت على مدربة تساعدنى فى المنزل، وفى البداية لم أصدق ولكننى فوجئت هناك بالكثير من السيدات يعشقن مثل تلك التمرينات وبالفعل اتفقت معها على 8 جلسات شهرية بـ 250 جنيها.

وعن أسعار" الكورسات" فإنها تبدأ من 250 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، فضلا عن وجود كورسات خاصة للفتيات المقبلات على الزواج تشمل تمرينات تخسيس ورياضة روحية "يوجا" وغيرها من التأهيل النفسى والبدنى للعروسة يتم تنفيذه قبل 15 يوما على الأقل من موعد الزفاف، تصل قيمة الكورس إلى 1000 جنيه، لافتة إلى أن نصيحتها للسيدات بالاكتفاء بـ3 تمارين أو 4 كحد أقصى مع تحسين النظام الغذائي.