"لوسى وندى".. النجومية بعمليات التجميل وحزام الكاراتيه

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على الرغم من كونها مترجمة وخريجة كلية اللغات والترجمة بجامعة المنيا، فإن التخصص ساعدها فى التدريب والحصول على  دورات وشهادات فى مجال تصفيف الشعر والتجميل بشكل علمى بالتنسيق مع أطباء متخصصين فى ذات المجال.

السيدة الثلاثينية، على الرغم من أنها تقيم بمركز أبو قرقاص البلد جنوب محافظة المنيا ولديها ولدان، فإنها ربة منزل من الطراز الأول تعول الأسرة فى غياب الزوج الذى اعتاد السفر إلى الخارج مرات عديدة.

تقول "لوسى. ي"، إنها حصلت على عدة دورات فى أمريكا وبعض الدول الأوروبية فى مجال تصفيف الشعر والتجميل، وعادت إلى محافظة المنيا لتنشئ أول مركز تخصصى فى مجال التجميل وتصفيف الشعر للسيدات.

وأضافت، أنها كانت تعمل فى مجال الترجمة وتركت المهنة واهتمت بمجال تصفيف الشعر، واستعانت بعدد من الفتيات والسيدات لتعليمهن التصفيف واستطاعت خلال 7 سنوات أن تنجح فى علاج وتجميل السيدات فى عدد من مراكز  المحافظة، وأخذ شهرة كبيرة فى مجال التصفيف.

 وأكدت لوسى لـ"المصريون"، أنها تعالج التجميل بالتنسيق مع أطباء، بعد أن يتم عرض المريضة على طبيب ليحدد العيب الخلقى قبل إجراء التجميل، ثم يتم عمل التجميل بطريقة علمية، مضيفة أنها تقوم باستيراد المواد الخام والمعدات من الخارج، نظرا لجودتها، وأنها تعد برنامجا لعلاج التجميل وتحسين صورة السيدات بعد إجراء التجميل.

وفى الغردقة بالبحر الأحمر، استطاعت ندى أمين، بالصف الثالث الإعدادى، أن تجد لها مكانا فى عالم الرياضة المقتصر على الألعاب الجماعية والفردية للذكور فقط، وتمارس الكاراتيه والتغلب على أوقات الفراغ، بالإضافة إلى تشجيع والدتها.

وأضافت، أنها تفوقت فى ممارسة الكاراتيه بتشجيع من والدتها حتى حصلت على الحزام الأسود، وشاركت فى تمثيل المحافظة بعدة مسابقات على مستوى الجمهورية، ولم تؤثر الرياضة فى دراستها بل زادتها تفوقا.

وأكدت لـ"المصريون" أن أصولها من محافظة قنا مركز قفط قرية القلعة، لكنها من مواليد مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، وأنها بدأت ممارسة رياضة الكاراتيه عام 2009 فى نادى الرحلات الرياضى بمدينة الغردقة، وتدرجت  فى الأحزمة حتى وصلت إلى الحزام الأسود أول، لافتة إلى أنه فى بداية الأمر كان اختيار رياضة الكاراتيه صعبا للغاية، فهى لعبة تحتاج إلى تركيز عالٍ وشيء غريب على مجتمع صعيدى أن بنتا تمارس لعبة الكاراتيه التى ينحاز إليها الشباب أكثر من الشابات.






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