» تحديد موعد إجراء «الخطيب» لجراحة العمود الفقري

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حدد البروفيسور الألماني ماير، موعد إجراء محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للعملية الجراحية في العمود الفقري، للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر.

وأكد ماير الذي يعد أكبر الأطباء الجراحين في أوروبا في هذا التخصص، أن يوم الإثنين المقبل، هو موعد التدخل الجراحي لرئيس الأهلي.

وأوضح، أن التدخل سيكون بالمنظار وأن نتيجة الجراحة مطمئنة للغاية وليس لها أية مضاعفات، ويحتاج بعدها لراحة سلبية لمدة 6 أسابيع.

وكان الخطيب قد وصل إلى ألمانيا قادمًا من الإمارات بعد فترة علاجية هناك، وخضع اليوم للعديد من الفحوصات الطبية بمعرفة البروفيسور الألماني ماير الذي اطمأن على حالة "بيبو" في ضوء الجراحة التي سوف يجريها الإثنين المقبل.


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