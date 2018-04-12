صعيد 2018: «يوجا».. و«باليه».. وكرة قدم نسائية

12 أبريل 2018 - 09:37 م

كانت المرأة الصعيدية حسب العادات القديمة تجلس وتعطى ظهرها للمارة، ووجهها للحائط، حينما يمر الرجال، تبدلت الأحوال وصارت المرأة وجها لوجه مع الرجال، فى مراحل عمرية مبكرة.

المنيا عروس الصعيد، شهدت إقامة فريق لكرة القدم النسائى والذى صعد إلى الدورى الممتاز، بينما كانت محافظة الوادى الجديد لها وجها آخر فى كسر العادات الصعيدية بظهور فتيات لتحكيم مباريات كرة القدم، لتكون أول محافظة صعيدية بها "حكام" فتيات.

وامتد الأمر إلى "الصعيد الجواني" لتظهر فرقة باليه للأطفال بمحافظة الأقصر، والتى كسرت أيضا الحاجز العرفى للتقليد الصعيدى بتدريب السيدات المسنات على الأجهزة الذكية للهواتف، بالإضافة إلى إنشاء حسابات لهن على "فيس بوك" للتعامل والتواصل مع السوشيال الميديا.

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