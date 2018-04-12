رسميًا.. إقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد واصل سقوطه في مسابقة الدوري العام، بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز.