رسميًا.. إقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد واصل سقوطه في مسابقة الدوري العام، بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز.
تقدم الزمالك في الدقيقة 20 عن طريق باسم مرسي وتعادل أحمد الغندور للاتحاد في الدقيقة 79 وأضاف ويلسون أكاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 82 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.
الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 يتقدم للمركز الثامن بينما يتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 54 في المركز الثالث.