اعتراض رابع صاروخ باليستي حوثي فوق السعودية

12 أبريل 2018 - 10:35 م

اعترض ‏الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم الخميس، صاروخا باليستيا في سماء ‎محافظة جازان، جنوبي المملكة، بحسب قناة "الإخبارية" الحكومية.



‏من جهتها، أعلنت قناة المسيرة، الناطقة باسم الحوثيين، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة "قصفت المدينة الصناعية في جازان، بصاروخ بالستي، من نوع بدر1".



ويُعد هذا رابع صاروخ باليستي حوثي، يتم اعتراضه فوق السعودية خلال 24 ساعة.



ومساء أمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي، اعتراض 3 صواريخ باليستية، استهدفت 3 مدن من بينها العاصمة الرياض، وإسقاط طائرتين بدون طيار، تابعة للحوثيين فوق السعودية.



وبحسب إحصاء للأناضول، استنادًا إلى بيانات رسمية، يرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة إلى 15، خلال 17 يومًا الأخيرة، ويرتفع العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات إلى 113.

