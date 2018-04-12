  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم
لعبة الحوت الأزرق

خبير نفسي يكشف تفاصيل صادمة عن "الحوت الازرق"

لافتات التموين على محلات التجار "عفوًا مفيش سلع"

خبير اقتصادي: هذا هو الحل لمجابهة ارتفاع الأسعار

حاملة طائرات أمريكية تعبر قناة السويس

واشنطن حددت 8 أهداف سورية لضرباتها المحتملة

إيهاب جلال

رسميًا.. إقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

عزة الدوري

هل يستجيب «الإخوان» لنصائح نائب صدام؟

لعب البالية في الأقصر

صعيد 2018: «يوجا».. و«باليه».. وكرة قدم نسائية

شريف اسماعيل

6 مرشحين لخلافة «شريف إسماعيل»

حمدين صباحي

«تيار حمدين» يدعو للتظاهر بالقاهرة دعمًا لـ«بشار»

السيدة المصرية

بالفيديو.. مُسنة مصرية عالقة في معبر رفح تهدد بالانتحار

حسين مطاوع

حكمنا رجل شريف اسمه «مبارك» وبعده «السيسي»

في السودان..

التضخم يسجل 55.60% في مارس على أساس سنوي

عرب وعالم

ارتفاع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار
ارتفاع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. أبرز 12 "تويتة" عن الانتخابات المصرية

#

"المركزي": تراجع فائض ميزان مدفوعات

#

«الصنايعية» أحدث المنضمين لحملات الحشد للسيسي

#

"المركزي" يوضح معلومة هامة بشأن التضخم

سجلت معدلات التصخم في السودان على أساس سنوي زيادة بنسبة 55.60 بالمائة في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي.
أعلن ذلك بيان صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء في السودان (حكومي)، مبينا أن نسبة التضخم على أساس سنوي سجلت في فبراير/شباط 54.34 بالمائة.
وحول أسباب ارتفاع التضخم في مارس، أوضح البيان أن "مجموعة الأغذية والمشروبات هي الاكثر مساهمةً في معدل التضخم إذ بلغت نسبة مساهمتها 56.80 %".
ومطلع العام الجاري، أقرت الحكومة السودانية عددا من الاجراءات الاقتصادية بينها رفع سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات، ليقفز سعر الدولار الجمركي والرسمي إلى 18 جنيهاً، مقارنة بـ6.9 جنيهات سابقاً.
كما رفع المركزي السوداني السعر التأشيري للدولار، بداية فبراير/شباط الماضي، إلى 30 جنيها لاستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وعائدات الصادرات.
والسعر التأشيري، هو إضافة حافز للسعر الرسمي أقره المصرف المركزي بهدف جذب مدخرات السودانيين وتحصيل عوائد الصادرات السودانية.
ورفعت الحكومة السودانية الدعم عن القمح وتركت أمر إستيراده للقطاع الخاص بما أدى إلى إرتفاع اسعار الخبز ليصبح سعر الرغيفة بواحد جنيه سوداني
ويأمل السودان، الذي رُفعت عنه العقوبات الاقتصادية الأمريكية، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، في أن يعود اقتصاده إلى الاستقرار، وعودة عملته المحلية إلى التوازن أمام النقد الأجنبي، الذي يعد أحد أسباب التضخم.
وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5 بالمائة، مع معدل نمو 4 بالمائة من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4 بالمائة في2017.
ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011 مستأثراً بنحو 75 بالمائة من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46 بالمائة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب خليفة حفتر .. هل يقرب ليبيا من السلام ؟

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير أمني يحذر من هذا الأمر الخطير على "الفيسبوك"
» السر وراء تأجيل الضربة الأمريكية لسوريا
» "الجندي": المعاشرة الزوجية عليها "ثواب"
» وكيل الأزهر: مستقبل مرعب لسوريا
» سر رش مياه على طائرة المنتخب فور وصولها موسكو
» بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام الاتحاد السكندري
» تصريح ناري لـ«مرتضى» عن براءة المدير المالي
» هل يستجيب «الإخوان» لنصائح نائب صدام؟
» للمرة السادسة..«صلاح» لاعب الشهر في ليفربول
» صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»
» تحديد موعد إجراء «الخطيب» لجراحة العمود الفقري

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد