خبير اقتصادي: هذا هو الحل لمجابهة ارتفاع الأسعار

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر قائم على العرض والطلب، متسائلًا: "هل الدولة مطالبة بحكم القانون والدستور بتوفير السلع للمواطن بأسعار تتناسب مع دخله"، معقبًا: "لاأحد يجرؤ على الإعتراف بذلك".
وأوضح "عبد المطلب"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن رقابة الأسواق تعني الرقابة على جودة السلع وصلاحيتها، وليس تسعيرها، مؤكدًا أن الدولة ليس لها دخل بتسعير السلع، وهذه علاقة بين التاجر والمستهلك، والدولة لاتتدخل إلا بتسعير السلع البترولية لكونها هى من تقوم بشراءها وتقديمها، والسلع التموينية.
وأضاف "عبدالمطلب" أن المصريين بعد أن كانوا مشهورين بالتجفيف يتم استيراد السلع المُجففة بأسعار باهظة، معتبرًا أن السبب في ارتفاع أسعار السلع هو عدم قدرة المواطنين على تنظيم استهلاكه، مشددًا على أن مجابهة ارتفاع الأسعار يكون بالمقاطعة وترشيد الإستهلاك، أو بإيجاد آلية لتخزين السلع وقت رواجها.

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