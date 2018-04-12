» السر وراء تأجيل الضربة الأمريكية لسوريا

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه لاتوجد دولة في التاريخ يحتلها 5 دول بقوات عسكرية.

وأوضح "فرج"، خلال حواره مع فضائية "صدي البلد"، مساء الخميس، أن الموقف في سوريا صعب، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من ضرب سوريا اليوم بالصواريخ الذكية، وجميع المحللين الأمريكين استنكروا إعلان "ترامب" نيته ضرب سوريا، فضلًا عن أن السوريين قاموا بتغيير جميع مواقعهم وأهدافهم، مشيرًا إلى أنه كان مخطط ضرب سوريا فجر اليوم، وتم تأجيل الضربة لكون الخطة تم تعديلها.

