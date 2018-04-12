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أرسنال ومارسيليا ينتزعان بطاقة نصف نهائي "يوروبا ليج"

الرياضة

ارسنال
ارسنال

المصريون ووكالات

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تأهل فريقا أرسنال الإنجليزي، ومارسيليا الفرنسي، مساء الخميس، إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).
وتعادل أرسنال مع مضيفه سسكا موسكو الروسي بهدفين لكل منهما في إياب ربع نهائي البطولة القارية.
جاء تأهل أرسنال لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بأربعة أهداف لهدف.
بادر سسكا موسكو بالتقدم بإحراز هدفين عبر فيدور شالوف وكيريل نابابكين في الدقيقتين 39 و50، ليرد أرسنال بهدفين عن طريق داني ويلبيك والويلزي أرون رامزي في الدقيقتين 75 و90.
وفي مباراة ثانية، تغلب مارسيليا على ضيفه لايبزيغ الألماني بخمسة أهداف مقابل هدفين.
وانتزع مارسيليا بطاقة التأهل لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدف نظيف.
أحرز خماسية مارسيليا، ستيفان إيلسانكر بالخطأ في مرماه، والغيني بونا سار، وفلوران توفين وديميتري بايت والياباني هيروكي ساكاي في الدقائق 6 و9 و38 و60 و90.
بينما أحرز ثنائية لايبزيغ، البرتغالي بروما والفرنسي جان كيفن أوغستين في الدقيقتين الثانية و55. 

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