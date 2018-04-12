ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن سوريا

12 أبريل 2018 - 11:31 م

لم يتخذ الرئيس الأمريكي بعد "قراره النهائي" في شأن طريقة الرد على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية في سوريا، بحسب ما ذكر البيت الأبيض الخميس، بعد اجتماع عقده دونالد ترامب مع كبار مستشاريه للأمن القومي.

